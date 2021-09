Kornblum oder Haller: Wer beerbt Markurth in Braunschweig? Stand: 13.09.2021 00:22 Uhr Seit Februar steht fest: Braunschweig bekommt im September ein neues Stadtoberhaupt. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) hatte seinen Verzicht erklärt.

In Niedersachsens zweitgrößter Stadt lag der SPD-Bewerber Thorsten Kornblum bei den Oberbürgermeisterwahlen nach Auszählung von etwa zwei Drittel aller Stimmen deutlich vor Kaspar Haller (parteilos) - für den Sieg im ersten Anlauf reichte es aber nicht. Am 26. September wird es hier eine Stichwahl geben. Wahlberechtigt waren etwa 200.000 Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Kandidaten neben Kornblum und Haller waren Tatjana Schneider (parteilos, für die Grünen), Mirco Hanker (AfD), Birgit Huvendieck (BIBS), Anke Schneider (Die Linke), Thomas Hofmann (Die Partei), Pierre Bauer (Die Rechte) und Erdmann Gust (Einzelwahlvorschlag).

Wahlergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname

Stichwahl auch in Wolfsburg und Göttingen

Auch in Wolfsburg gibt es eine Stichwahl: Nach einem vorläufigen Endergebnis entscheidet es sich in zwei Wochen zwischen Iris Bothe (SPD) und Dennis Weilmann (CDU). Nach zehn Jahren im Amt war das langjährige Stadtoberhaupt Klaus Mohrs (SPD) nicht mehr angetreten. Auch in Göttingen wird der Chefposten im Rathaus neu besetzt. Die Entscheidung über die Nachfolge des aktuellen Oberbürgermeisters Rolf-Georg Köhler fällt zwischen Petra Broistedt (SPD) und Doreen Fragel (Grüne), die sich mit hauchdünnem Vorsprung gegen den CDU-Kandidaten Ehsan Kangarani durchsetzen konnte.

Weitere Informationen Kommunalwahl 2021: Zahlreiche Stichwahlen in Niedersachsen Die CDU ist laut Landestrend weiter stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen. In vielen Städten bleibt es spannend. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 12.09.2021 | 18:00 Uhr