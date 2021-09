Kommunalwahlen: CDU bleibt stärkste Kraft in Niedersachsen Stand: 13.09.2021 09:11 Uhr Bei der Kommunalwahl in Niedersachsen bleibt die CDU dem vorläufigen Ergebnis zufolge landesweit stärkste Kraft. Laut Landeswahlleitung kommt sie auf 31,7 Prozent. Die SPD erreichte 30 Prozent.

Damit liegen die Sozialdemokraten wie schon bei der niedersächsischen Kommunalwahl vor fünf Jahren auf dem zweiten Platz. Beide Parteien verloren gegenüber 2016 leicht. Die CDU war damals auf 34,3 Prozent gekommen, die SPD auf 31,2 Prozent. Die Grünen kamen laut vorläufigem Ergebnis auf Kreisebene auf 15,9 Prozent und gewannen damit gegenüber der vorigen Wahl deutlich dazu. 2016 hatten sie 10,9 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Es folgen FDP (6,5 Prozent) und AfD (4,6 Prozent). Die Linke erreicht 2,8 Prozent.

Weil sieht "positive und weniger positive Signale"

"Es hat knapp nicht gereicht", sagte SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil mit Blick auf den Trend. "Dafür haben wir bei Hauptbeamten-Wahlen viele Mut machende Ergebnisse erzielt, sodass ich auf die Stichwahlen in zwei Wochen optimistisch schaue." Für ihn ergebe sich an diesem Wahltag ein buntes Bild mit positiven und nicht so ganz positiven Signalen, sagt er in der Analyse-Runde im NDR Fernsehen. Kommunalwahlen seien aber Kommunalwahlen und "wenn in zwei Wochen der Bundestag gewählt wird, dann ist das eine andere Wahl".

Althusmann zufrieden mit dem Abschneiden seiner CDU

Mit Blick auf die Bundestagswahl sei das Ergebnis in Niedersachsen umso höher zu bewerten, wenn man auf den Bundestrend vor fünf Jahren blickt, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann. Da lag die Union im Bund 13 Prozentpunkte höher als jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Er gibt sich zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei. "Wenn ich nach Cloppenburg, Celle, Salzgitter oder in andere Teile unseres Landes schaue, hat die CDU mit herausragenden Kandidaten herausragende Ergebnisse erzielt", sagte er in der Runde. "Das sollte uns zuversichtlich stimmen."

Grüne: "Unsere Antworten sind gefragt"

Anna Kura, Landes-Chefin der Grünen, sieht ihre Partei im Aufwind: "Niedersachsen wird deutlich grüner." Die Grünen seien in mehreren Stichwahlen im Land aussichtsreich vertreten. "Wir haben deutlich zugelegt, unsere Antworten sind gefragt. Das ist ein positiver Rückenwind für die Bundestagswahl."

Birkner: Zweitbestes Ergebnis in 40 Jahren

Stefan Birkner, Chef der Niedersachsen-FDP, lobt das zweitbeste Ergebnisse bei einer Kommunalwahl in den vergangenen 40 Jahren. "Wir sind mit vielen liberalen Köpfen in den Kreistagen und Gemeinderäten vertreten und die werden dort sichtbare Politik machen." Auch in Landratswahlen hätten sie "tolle Ergebnisse" erreichen können. "Es ist ein guter Rückenwind für die Bundestagswahl."

AfD: Endergebnisse abwarten

"Natürlich hätten wir uns ein besseres Ergebnis gewünscht als diese fünf Prozent", sagt AfD-Landeschef Jens Kestner, in der Runde zugeschaltet. Man müsste jetzt schauen, wo man in der Fläche nicht so stark gewesen ist und was dort in den vergangenen fünf Jahren passiert sei. "Das kann man nicht alles über einen Schwall brechen". Es müsse abgewartet werden, was die Endergebnisse ergeben.

