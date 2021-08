Stand: 04.08.2021 10:00 Uhr Kommunalwahlen 2021: So berichtet der NDR am Wahlabend

Die Kommunalwahlen am 12. September sind ein wichtiger Tag für das Land - das schlägt sich natürlich auch in der Berichterstattung nieder. Hier ist ein Überblick über die Angebote im NDR Niedersachsen.

NDR.de hält den ganzen Tag über mit einem Liveticker auf dem Laufenden, dazu gibt es aktuelle Beiträge aus den Regionen. Abends finden sich Ergebnisse in Grafiken und Tabellen, geordnet nach Wahlen und Regionen. Auch bei den möglichen Stichwahlen, die zwei Wochen später angesetzt sind, gibt es Informationen zu Kandidaten, Vorberichte und Ergebnisse auf unserer Seite.

Sondersendungen und Schalten in die Regionen

Das NDR Fernsehen geht am Sonntag um 17.55 Uhr ins Rennen: Kurz vor Schließung der Wahllokale melden sich Reporterinnen und Reporter aus den großen Städten und wichtigsten Kommunen, um ein erstes Stimmungsbild zu geben. Das Regionalmagazin Hallo Niedersachsen steht ab 19.30 Uhr ganz im Zeichen des Wahlsonntags: Jan Starkebaum präsentiert die ersten Ergebnisse der Kommunalwahlen. Reporter und Reporterinnen berichten live, wie die Ergebnisse in der Landeshauptstadt, Niedersachsens Großstädten und größten Landkreisen aufgenommen werden.

Reaktionen und Analysen bei Hallo Niedersachsen

Abends ist ab 22.05 Uhr eine 45-minütige Sondersendung geplant. Bei Moderator Starkebaum sind Spitzenpolitiker der im Landtag vertretenen Parteien zu Gast, um die vorliegenden Ergebnisse mit Martina Thorausch, Leiterin der Redaktion Landespolitik, zu diskutieren. Am Montagmorgen sendet Hallo Niedersachsen live. Die Themen: Wie wurden die Wahlergebnisse des Vortages vor Ort aufgenommen? Was ist entschieden und wo wird es in zwei Wochen Stichwahlen geben? Die Sendung präsentiert Reaktionen vom Wahlabend und tiefere Analysen zu den Wahlen, bei denen es um die Entscheidungsträger vor Ort geht.

Sonderausgabe der Regionalfenster bei NDR 1 Niedersachsen

NDR 1 Niedersachsen plant am Wahltag Sondersendungen von 18 bis 22 Uhr. Am 12. September wird die aktuelle Ausgabe des Fernsehmagazins Hallo Niedersachsen auch im Hörfunk gesendet. Anschließend werden von 20 bis 21 Uhr fünf einstündige Regionalfenster gesendet.