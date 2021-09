Kommunalwahl im Liveticker: Reibungsloser Start heute Morgen Stand: 12.09.2021 11:01 Uhr Heute ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Es geht um die Politik vor der Haustür. 6,5 Millionen Menschen dürfen abstimmen. Wer macht wo das Rennen? Wie läuft die Wahl? Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Wahllokale öffnen ohne Komplikationen

Ohne weitere Komplikationen sind die Kommunalwahlen heute Morgen gestartet. Nach Angaben der Landeswahlleitung wurden keine Probleme oder Auffälligkeiten bei der Öffnung der rund 8.200 Wahllokale bekannt.

Kommunalwahl und Corona

Nach der Stimmabgabe werden die dafür verwendeten Kugelschreiber immer sorgfältig desinfiziert. Wenn Sie den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern in Ihrem Wahllokal einen Gefallen tun und etwas Arbeit abnehmen wollen, dann bringen Sie - neben einer Maske - doch einfach einen eigenen Kugelschreiber mit.

Mit Regenschirm zum Wahllokal

Wer heute zum Wahllokal geht, sollte neben Wahlbenachrichtigung und Personalausweis vielleicht auch einen Regenschirm mitnehmen. Denn vor allem am Nachmittag kann es teils kräftige Schauer und Gewittergeben. Überdurchschnittlich viele Niedersachsen haben in diesem Jahr allerdings bereits ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Allein in Hannover sind nach Angaben der Stadt 91.000 Anträge auf Briefwahl für die Kommunalwahlen eingegangen. Zum Vergleich: Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren waren es laut Stadt knapp 47.800.

Willkommen und einen schönen Wahltag

Heute wird gewählt. Gerade haben die Wahllokale im Land geöffnet. Wie viele Parteien zur Wahl stehen und noch eine Last-Minute-Anleitung, wie abgestimmt wird, lesen Sie hier.

