Kommunalwahl-Ticker: Wähler müssen mancherorts anstehen Stand: 12.09.2021 15:27 Uhr Heute ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Es geht um die Politik vor der Haustür. 6,5 Millionen Menschen dürfen abstimmen. Wer macht wo das Rennen? Wie läuft die Wahl? Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Stimmabgabe bis 18 Uhr - mit Schlange auch länger

Traditionell schließen die Wahllokale um 18 Uhr. In Corona-Zeiten wird das jedoch nicht ganz so strikt gehandhabt. Wer um 18 Uhr noch in der Schlange steht, darf trotzdem noch seine Stimme abgeben. Von den Erfahrungen anderer Bundesländer berichtet Martina Witt in diesem Video:

VIDEO: Zahl zur Wahl: Stimmabgabe-Schluss um 18 Uhr (1 Min)

Schlangestehen vorm Wählengehen

In Hannover haben sich nach Angaben der Stadt vor mehreren Wahllokalen lange Schlangen gebildet. Ähnliches berichten Wählerinnen und Wähler auch aus anderen Landesteilen über den Kurznachrichtendienst Twitter. Ernsthafte Probleme sind der Landeswahlleitung bisher aber nicht bekannt. Aus Infektionsschutzgründen ist in kleinen Wahllokalen nur eine begrenzte Zahl von Menschen erlaubt.

Natürlich verstehen wir, dass Warten nicht so schön ist. Aber - sorry - wir rufen trotzdem weiter dazu auf, dass möglichst viele Menschen in Niedersachsen ihr Wahlrecht nutzen

St. Andreasberg: Das höchstgelegene Wahllokal

Das Wahllokal in Sankt Andreasberg ist das höchtsgelegene in Niedersachsen: In 628 Metern Höhe können die Wählerinnen und Wähler des dortigen Wahlbezirks ihre Stimme abgeben. Das Interesse sei groß, sagte der Wahlvorsteher für den Wahlbezirk Sankt Andreasberg, Kenneth Schuller. Ihm zufolge traten bis zum Vormittag 200 Wähler persönlich an die Urne. 350 Menschen in dem Wahlbezirk hätten Briefwahl beantragt und die Unterlagen ausgehändigt bekommen. Die Wahlbeteiligung sei bislang ähnlich hoch wie bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren. Insgesamt lag sie 2016 im Wahlbezirk Sankt Andreasberg bei 65 Prozent.

Wahlbeteiligung: Die Zahlen vom Mittag

21,3 Prozent der wahlberechtigten Niedersachsen und Niedersächsinnen haben bis 12.30 Uhr ihre Stimme abgegeben. Die Beteiligung lag damit nach Angaben der Landeswahlleitung unter dem Wert von vor fünf Jahren - damals lag sie bei 23,1 Prozent. Eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung betonte aber, dass die Zahlen nur eingeschränkt miteinander vergleichbar seien. Denn bei der Erhebung wird nur jeder Gang ins Wahllokal, nicht jedoch die Briefwahl berücksichtigt - und die ist coronabedingt in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch. Laut einer Stichprobe der Landeswahlleitung hatten dieses Mal im Schnitt 23,2 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt. Eine Vergleichszahl zu den Kommunalwahlen 2016 lag nicht vor.

Drei Stimmen - und wie man sie verteilen kann

Bei der Kommunalwahl kann jeder Wahlberechtigte drei Stimmen vergeben. Die Stimmen können entweder kumuliert oder panaschiert werden. Was das bedeutet und wie das funktioniert erklärt Torben Hildebrandt in diesem Video:

VIDEO: Zahl zur Wahl: Die Niedersachsen haben drei Stimmen (1 Min)

Ministerpräsident Weil an der Wahlurne

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat heute in seiner Heimatstadt Hannover seine Stimme bei den Kommunalwahlen abgegeben. Der SPD-Landesvorsitzende zeigte sich hinsichtlich der Werte für seine Partei optimistisch. Die SPD sei "in Niedersachsen in allen Teilen sehr verwurzelt". Hinzu komme ein günstiger Bundestrend, "sodass ich auf ein gutes Ergebnis hoffe", sagte Weil. In Niedersachsen ist auf kommunaler Ebene seit rund 40 Jahren die CDU stärkste Kraft.

Wahlbeteiligung: Es gibt erste Zahlen

Um 10 Uhr, also, zwei Stunden nach Öffnung der Lokale für die Kommunalwahlen in Niedersachsen, lag die Wahlbeteiligung bei 6,2 Prozent. Das teilte die Landeswahlleitung mit. Vor fünf Jahren waren es um diese Zeit 6,6 Prozent. Die Zahlen seien aber nur eingeschränkt miteinander vergleichbar, hieß es. Wegen der Corona-Pandemie haben überdurchschnittlich viele Menschen bereits per Brief abgestimmt. Wie der aktuelle Stand in Sachen Pandemie am Wahltag aussieht, lesen siehier.

Zahlen zur Kommunalwahl

In Niedersachsen sind insgesamt 6.471.000 Personen wahlberechtigt. Gewählt werden etwa 2.100 kommunale Vertretungen - darunter die Kreistage und Räte der acht kreisfreien Städte sowie Bezirks- und Ortsräte. In 282 Kommunen werden zudem Landräte oder Bürgermeister direkt gewählt. In elf Städten finden Oberbürgermeisterwahlen statt, darunter in Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Hannover, Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg. Insgesamt treten 26 Parteien zur Wahl an.

Wahllokale öffnen ohne Komplikationen

Ohne weitere Komplikationen sind die Kommunalwahlen heute Morgen gestartet. Nach Angaben der Landeswahlleitung wurden keine Probleme oder Auffälligkeiten bei der Öffnung der rund 8.200 Wahllokale bekannt.

Kommunalwahl und Corona

Nach der Stimmabgabe werden die dafür verwendeten Kugelschreiber immer sorgfältig desinfiziert. Wenn Sie den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern in Ihrem Wahllokal einen Gefallen tun und etwas Arbeit abnehmen wollen, dann bringen Sie - neben einer Maske - doch einfach einen eigenen Kugelschreiber mit.

Mit Regenschirm zum Wahllokal

Wer heute zum Wahllokal geht, sollte neben Wahlbenachrichtigung und Personalausweis vielleicht auch einen Regenschirm mitnehmen. Denn vor allem am Nachmittag kann es teils kräftige Schauer und Gewittergeben. Überdurchschnittlich viele Niedersachsen haben in diesem Jahr allerdings bereits ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Allein in Hannover sind nach Angaben der Stadt 91.000 Anträge auf Briefwahl für die Kommunalwahlen eingegangen. Zum Vergleich: Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren waren es laut Stadt knapp 47.800.

Willkommen und einen schönen Wahltag

Heute wird gewählt. Gerade haben die Wahllokale im Land geöffnet. Wie viele Parteien zur Wahl stehen und noch eine Last-Minute-Anleitung, wie abgestimmt wird, lesen Sie hier.

