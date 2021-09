Kommunale Stichwahlen in Niedersachsen: Wer macht das Rennen? Stand: 26.09.2021 18:02 Uhr Die Kommunalwahl ist in Niedersachsen in die zweite Runde gegangen. In zahlreichen Kommunen wird die Stichwahl die Entscheidung zwischen den verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bringen.

Unter anderem waren die Wähler und Wählerinnen in der zweit- und drittgrößten Stadt Niedersachsens, also in Braunschweig und Oldenburg, erneut aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt zu wählen. Auch in Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen und Lüneburg wird aller Voraussicht nach am Abend ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin feststehen. In der Region Hannover haben die Wählerinnen und Wähler über einen neuen Regionspräsidenten oder eine Regionspräsidentin abgestimmt. Hier eine Übersicht über eine Auswahl der Kommunen, in denen heute die Stichwahl ansteht.

