Junk oder Schwerdtner: Stichwahl muss in Goslar entscheiden Stand: 13.09.2021 14:26 Uhr Laut Endergebnis kommt Urte Schwerdtner von der SPD auf 49,4 Prozent der Stimmen. Sie hat damit gute Chancen bei der Stichwahl am 26. September Amtsinhaber Oliver Junk abzulösen.

Der Christdemokrat konnte 32,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Junk hat den Posten des Oberbürgermeisters in Goslar seit zehn Jahren inne.

Stimmen in vier Wahllokalen mussten erneut gezählt werden

Wegen rechnerischer Unstimmigkeiten hatte es bei der Oberbürgermeisterwahl in Goslar bis Sonntagabend kein Endergebnis gegeben. Laut einer Stadtsprecherin gab es in vier der rund 75 Wahllokale Unstimmigkeiten beim Auszählen, weshalb dort neu gezählt wurde. Es ging dabei aber nur um jeweils eine oder zwei Stimmen Differenz. Das es zu einer Stichwahl zwischen Schwerdtner und Junk kommen würde, stand am Abend bereits fest. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

