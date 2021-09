Jetzt live: NDR Wahlhearing zur Kommunalwahl in Oldenburg Stand: 03.09.2021 15:56 Uhr Bei den Kommunalwahlen geht es um das, was direkt vor Ihrer Haustür passiert und Sie bewegt. Deshalb sprechen wir bei den NDR Wahlhearings vor Ort mit den Menschen, die sich für Sie einsetzen wollen.

Damit Sie wissen, welche Ideen und Ziele die verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten haben, für die Sie sich bei den Kommunalwahlen entscheiden können, organisiert NDR Niedersachsen in der Zeit bis zum 12. September regelmäßig Wahlhearings vor Ort. Zu Gast in Oldenburg sind folgende Kandidaten für den Posten des Oberbürgermeisters: der amtierende Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD), Daniel Fuhrhop (parteilos), der für die Grünen antritt, und Ulrich Gathmann (parteilos), der für die CDU antritt. Jonas Höpken (Die Linke) hat seine Teilnahme krankheitsbedingt abgesagt. Die Auswahl der Kandidaten erfolgte nach dem juristischen Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Moderiert wird das Wahlhearing von Jan Starkebaum, NDR.de überträgt es jetzt live.

Wohnen und Stadtentwicklung

Wie bereits in vielen Großstädten in Deutschland wird auch in Niedersachsens drittgrößter Stadt das Wohnen immer teurer. Die Preise für Mieten und Immobilien steigen in Oldenburg kontinuierlich. Schon jetzt wandern immer mehr junge Familien ins günstigere Umland ab. Alle im Stadtrat vertretenen Parteien sind sich einig: Wohnen in Oldenburg muss bezahlbar bleiben. Aber welche Möglichkeiten gibt es dafür auf kommunaler Ebene? Da haben die OB-Kandidaten verschiedene Ideen: Altbau sanieren, mehrgeschossiges Bauen erlauben, eine städtische Wohnungsbaugenossenschaft gründen, Flächen für Reihenhäuser entwickeln. Und was passiert tatsächlich gerade in Oldenburg? Rund um den Hunte-Hafen werden derzeit mehrgeschossige Appartementhäuser mit hochpreisigen Eigentumswohnungen gebaut. Wird in Oldenburg am Bedarf vorbei gebaut? Über diese Fragen spricht Jan Starkebaum mit den Kandidaten beim Wahlhearing am 3. September.

Alle Wahlhearings im Überblick

Die Wahlhearings können Sie jeweils ab 16 Uhr im Livestream bei NDR.de verfolgen und ab 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen. Am Tag nach den Wahlhearings senden Niedersachsen 18.00 und Hallo Niedersachsen jeweils Zusammenfassungen im NDR Fernsehen.

