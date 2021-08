Jetzt live: Das NDR Wahlhearing zur Kommunalwahl in Osnabrück Stand: 30.08.2021 16:00 Uhr Bei den Kommunalwahlen geht es um das, was direkt vor Ihrer Haustür passiert und Sie bewegt. Deshalb sprechen wir bei den NDR Wahlhearings vor Ort mit den Menschen, die sich für Sie einsetzen wollen.

Damit Sie wissen, welche Ideen und Ziele die verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten haben, für die Sie sich bei den Kommunalwahlen entscheiden können, organisiert NDR Niedersachsen in der Zeit bis zum 12. September regelmäßig Wahlhearings vor Ort. Zu Gast in Osnabrück sind Katharina Pötter (CDU), die derzeitige Stadträtin und Corona-Beauftragte von Osnabrück, Annette Niermann (Grüne), die zurzeit noch Bürgermeisterin von Bad Iburg ist, und der Landtagsabgeordnete Frank Henning (SPD). Sie alle bewerben sich um den Posten der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters. Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgte nach dem juristischen Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Jan Starkebaum moderiert das Wahlhearing.

Verkehrspolitik: Im Wahlkampf heftig diskutiert

In Osnabrück ist die Verkehrspolitik ein umstrittenes Wahlkampfthema. In der Stadt mit gut 160.000 Einwohnenden und knapp 60.000 Pendlerinnen und Pendlern gehören Staus und verstopfte Straßen zum Alltag. Es muss sich etwas verändern, da sind sich die Parteien einig und im Prinzip wollen alle den Radverkehr stärken. Nur - wie soll das gehen? Und was passiert mit dem Rest des Verkehrs? Hier sind die Vorstellungen der Parteien zum Teil sehr unterschiedlich. Konsequent Tempo 30 und mehr ÖPNV fordern die Grünen, sogar eine Stadtbahn macht in ihren Augen Sinn. Andere wollen den schnellen Lückenschluss beim Ausbau der A33, damit Osnabrück von einem Autobahnring umschlossen wird und ein Großteil des Schwerlastverkehrs die Stadt umfahren kann. SPD und CDU sehen dieses Projekt vorrangig. Die Grünen lehnen es vehement ab, weil die Trasse quer durch ein Naturschutzgebiet mit einem Wasserreservoir für Osnabrück verlaufen würde.

Die Wahlhearings können Sie jeweils ab 16 Uhr im Live-Stream bei NDR.de verfolgen und ab 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen. Am Tag nach den Wahlhearings senden Niedersachsen 18.00 und Hallo Niedersachsen jeweils Zusammenfassungen im NDR Fernsehen.

