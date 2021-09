Stand: 13.09.2021 01:10 Uhr Jahn oder Schulz - wer wird Landrat in Lüchow-Dannenberg?

Bei der Landratswahl in Landkreis Lüchow-Dannenberg wird es eine Stichwahl geben - zwischen dem parteilosen Hanno Jahn, der von der CDU unterstützt wird, und der parteilosen Dagmar Schulz, unterstützt von den Grünen und der Bürgerliste. Jahn lag nach Auszählung von 85 von 86 Ergebnissen bei 37,6 Prozent der abgegebenen Stimmen - Schulz konnte 24,7 Prozent der Wähler von sich überzeugen. Der amtierenden Landrat Jürgen Schulz (parteilos) wurde im September 2006 gewählt und im Mai 2014 im Amt bestätigt. Seine Amtszeit endet am 31. Oktober 2021. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

