Helge Zychlinski bleibt Bürgermeister in der Wedemark

Stand: 27.09.2021 00:02 Uhr

Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen: In der Wedemark bleibt Helge Zychlinski (SPD) Bürgermeister. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Marco Zacharias (CDU) durch.