Stand: 12.09.2021 22:19 Uhr Groote geht in zweite Amtszeit als Landrat des Kreises Leer

Matthias Groote (SPD) bleibt Landrat in Leer. Der 47-Jährige setzte sich im ersten Wahlgang gegen Herausforderer Jens Völker von der FDP durch. Laut vorläufigem Endergebnis holte Groote mehr als 80 Prozent der Stimmen und geht damit in seine zweite Amtszeit. Bevor Groote 2016 zum Landrat gewählt wurde, saß er als SPD-Abgeordneter im Europäischen Parlament. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

