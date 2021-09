Stand: 13.09.2021 01:04 Uhr Griese bleibt Oberbürgermeister in Hameln

Obwohl der Hamelner Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) fünf Gegenkandidatinnen und -kandidaten hatte, hat er gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Griese liegt mit 51,6 Prozent mehr als 30 Prozentpunkt vor dem Zweitplatzierten, Robert Michael Wycislo (SPD, 19,8 Prozent) - und das in einer Stadt, in der die Sozialdemokraten oft gute Ergebnisse einfahren. Griese gewann 2014 in einer Stichwahl und erhielt dabei 56,7 Prozent der Stimmen. Er trat sein Amt am 3. November 2014 an. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr