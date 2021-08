Fragen und Antworten zur Kommunalwahl in Niedersachsen

Immer wenn es um Sanierung von Straßen und Schulen, um Kita- und Müllgebühren oder um Großbauprojekte wie Einkaufszentren und Tiermastanlagen geht, sind die Kommunen gefragt. Auch wenn Land-, Stadt- und Ortsräte nicht immer das letzte Wort haben, hat ihre Entscheidung Gewicht. Und auf dieses Gewicht haben die Bürger mit ihrem Kreuz auf dem Wahlzettel Einfluss.

Die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen haben das Recht, bei den Kommunalwahlen verschiedene Ämter neu zu besetzen. Gewählt werden in diesem Jahr die kommunalen Vertretungen, also die Kreistage, die hannoversche Regionsversammlung, die Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie Stadtbezirksräte und die Ortsräte. Gleichzeitig werden viele Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten, also Landräte und Bürgermeister gewählt.

Abgestimmt wird immer auf Stimmzetteln. Die meisten Wähler füllen den Stimmzettel direkt am Wahltag in der Wahlkabine aus. Manche nutzen vorher die Briefwahl - auch in diesem Fall werden Stimmzettel ausgefüllt. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält einen Stimmzettel für jede kommunale Vertretung (Orts-, Stadtbezirks-, Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und die Regionsversammlung der Region Hannover) und für jede (jeden) Hauptverwaltungsbeamtin (-beamten), sprich: Bürgermeisterin oder Bürgermeister, Landrätin oder Landrat oder Regionspräsidentin oder Regionspräsident. Wie viele Stimmen insgesamt vergeben werden können, steht immer oben auf dem Stimmzettel.



Bei der Wahl einer kommunalen Vertretung können drei Stimmen auf dem Stimmzettel abgegeben werden. Es gibt die Möglichkeit, alle drei Stimmen derselben Liste oder Person zu geben ("kumulieren"). Die drei Stimmen können aber auch auf verschiedene Listen und Personen aufgeteilt werden ("panaschieren"). Möglich ist auch, weniger Stimmen abzugeben, also nur ein oder zwei Kreuze zu setzen. Achtung: Wenn mehr als drei Kreuze gesetzt werden, kann der Stimmzettel ungültig werden.



Bei der Wahl einer Hauptverwaltungsbeamtin oder eines Hauptverwaltungsbeamten kann jeweils nur eine Stimme vergeben werden.

Als "wahlberechtigt" wird eine Person bezeichnet, die das aktive Wahlrecht besitzt. Die Voraussetzungen dafür sind laut Niedersächsischem Kommunalwahlgesetz, dass die Person am Wahltag die deutsche Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, mindestens 16 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten ihren festen Wohnsitz im Wahlgebiet hat. Außerdem muss sie im Wählerverzeichnis eingetragen sein oder einen Wahlschein haben. Alle Wahlberechtigten werden von ihren Kommunen automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen, wenn sie sich rechtzeitig mit ihrem Wohnsitz in dem Wahlgebiet angemeldet haben.

Am Sonntag, 12. September, haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wo man seine Wahlkabine findet, steht auf der Wahlbenachrichtigung, die mit der Post verschickt wird. Wer am Wahltag verhindert ist oder aus anderen Gründen das Wahllokal nicht aufsuchen kann, hat die Möglichkeit per Brief seine Stimme abzugeben (Briefwahl).