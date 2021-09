Stand: 12.09.2021 23:37 Uhr Flader wird Landrat in Celle - ohne Gegenkandidaten

Axel Flader (CDU) wird am 1. November der neue Landrat des Landkreises Celle. Er war der der einzige Kandidat, der sich für das Amt beworben hat. Rund 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für - rund 38 Prozent gegen ihn. Flader ist derzeit Sozialdezernent des Landkreises. Bei der Wahl wurde er von einem breiten Parteienbündnis unterstützt. Er folgt auf Klaus Wiswe (CDU), der 1999 das erste Mal zum Landrat des Landkreises Celle gewählt worden. Bei der Wahl am 12. September trat er nicht mehr. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

