Ergebnis der OB-Wahl in Göttingen wird heute Abend erwartet Stand: 15.09.2021 09:35 Uhr Wer geht in Göttingen gegen Petra Broistedt (SPD) in die Stichwahl? Das soll am Abend feststehen. Die CDU hat eine Neuauszählung beantragt, der Stimmunterschied zwischen Platz zwei und drei war gering.

Die Auszählung der Oberbürgermeister-Wahl in der Lokhalle Göttingen ist öffentlich, das Ergebnis will der Wahlausschuss am Abend bekannt geben. Die CDU hatte in der Sitzung des Wahlausschusses am Montagnachmittag den Antrag zur Neuauszählung eingebracht und sich damit durchgesetzt. Die OB-Bewerberin Doreen Fragel von den Grünen lag mit einem Stimmanteil von 28,7 Prozent nur hauchdünn vor dem CDU-Bewerber Ehsan Kangarani, der einen Anteil von 28,6 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Die beiden lagen lediglich 64 Stimmen auseinander. Mit deutlicherem Abstand belegte die SPD-Kandidatin Petra Broistedt den ersten Platz.

Videos 3 Min Stadt und Landkreis Göttingen: SPD-Kandidaten vorn Schon am Wahlabend zeichnete sich ab, dass es Stichwahlen in Stadt und Landkreis Göttingen geben wird. (13.09.2021) 3 Min

Nicht berücksichtigte gültige Stimmen entdeckt

Am Montagnachmittag kam der Wahlausschuss zusammen, dessen Aufgabe es ist, die Gültigkeit der Wahl und das endgültige Ergebnis bekannt zu geben. Der Wahlausschuss setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen - die Ehrenamtlichen sollen einen Querschnitt der Bevölkerung bilden. Den Antrag auf Neuauszählung der Stimmen brachte Viktoria Blindow ein, die auch dem erweiterten Vorstand der CDU in Göttingen angehört. Ihr Antrag wurde zunächst abgelehnt. Daraufhin beantragte sie, die ungültigen Stimmen erneut auszuzählen. Dieser Antrag wurde genehmigt und Blindow entdeckte fünf gültige Stimmen für den CDU-Kandidaten.

Neuauszählung wird genehmigt

Daraufhin beantragte sie noch einmal eine Neuauszählung aller Stimmen. Dieses Mal stimmte der Wahlausschuss dem Antrag zu. Wahlleiter Erik Fessler erklärte die Entscheidung damit, dass es Zweifel an den Mehrheitsverhältnissen gebe, weil sich unter den als ungültig gewerteten Stimmen gültige befanden.

Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.09.2021 | 09:30 Uhr