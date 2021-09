Die Kommunalwahl im Nordwesten Stand: 12.09.2021 18:00 Uhr Im Nordwesten steht eine Reihe spannender Entscheidungen an: Verlieren die Christdemokraten in Vechta auch den Kreisrat? Und: Wieviel Vertrauen genießt OB Krogmann (SPD) in Oldenburg?

Seit wenigen Minuten sind die Wahllokale geschlossen - jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Das Oldenburger Münsterland war jahrzehntelang eine sichere Bank für die Union. Dort galt die Devise: wenn einer der CDU gefährlich werden kann, dann nur die CDU. In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta hat die Partei tatsächlich immer noch in vielen Städten und Gemeinden die absolute Mehrheit - in der Stadt Vechta könnte sich das ändern. Vier Ratsmitglieder haben die CDU verlassen und treten nun als Vechtaer Christdemokraten VCD an. Den Bürgermeisterposten haben die Christdemokraten in Vechta bereits 2019 verloren - jetzt lautet die Frage: können die Christdemokraten ihre Mehrheit im Kreistag verteidigen?

Bleibt die SPD in Oldenburg an der Macht?

Bei der letzten Kommunalwahl 2016 setzte sich Oberbürgermeister Krogmann (SPD) in der Stichwahl klar durch. Daniel Fuhrhop von den Grünen, Ulrich Gathmann (CDU) und Jonas Höpken (Die Linke) fordern den Amtsinhaber heraus. Eine wichtige Rolle spielt in Oldenburg das Thema Stadtentwicklung. Während Krogmann die Stadt auf einem guten Weg sieht, halten die Herausforderer einen Kurswechsel für nötig. Insbesondere bei der Wohnraumentwicklung und bei Verkehrskonzepten vertreten die Kandidaten unterschiedliche Positionen.

Wie schneidet die AfD in Delmenhorst ab?

Bei der Kommunalwahl 2016 hat die AfD in Delmenhorst 15,2 Prozent geholt. Die 82.000-Einwohner-Stadt zwischen Bremen und Oldenburg war damit zur AfD-Hochburg in Niedersachsen geworden. Jetzt wird in Delmenhorst nicht nur ein neuer Stadtrat sondern auch ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Gleich elf Kandidat*innen treten an. Dabei stellen die Grünen selbst niemanden zur Wahl, sondern unterstützen die CDU-Kandidatin. Wer immer die Wahl gewinnt, hat schwere Aufgaben zu lösen. In vielen Stadtteilen fühlen sich die Menschen von der Politik alleingelassen. Soziale Probleme, steigende Mieten und nicht zuletzt immer wieder Zoff im Rat. Auch bei der AfD: von den sieben Ratsmitgliedern aus 2016 sind nach Zerwürfnissen und Parteiausschlüssen nur noch drei übrig.

