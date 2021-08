Das NDR Wahlhearing zur Kommunalwahl in Lüneburg Stand: 31.08.2021 06:00 Uhr Bei den Kommunalwahlen geht es um das, was direkt vor Ihrer Haustür passiert und Sie bewegt. Deshalb sprechen wir bei den NDR Wahlhearings vor Ort mit den Menschen, die sich für Sie einsetzen wollen.

Damit Sie wissen, welche Ideen und Ziele die verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten haben, für die Sie sich bei den Kommunalwahlen entscheiden können, organisiert NDR Niedersachsen in der Zeit bis zum 12. September regelmäßig Wahlhearings vor Ort. Zu Gast in Lüneburg sind folgende Kandidatinnen und Kandidaten:

Lüneburgs Sozialdezernentin Pia Steinrücke (parteilos), die von der SPD nominiert wurde,

Claudia Kalisch (Grüne), Bürgermeisterin der Samtgemeinde Amelinghausen,

die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung, Monika Scherf (CDU),

Michèl Pauly (Die Linke), Fraktionsvorsitzender im Lüneburger Rat,

der Lüneburger Ratsherr und Vorsitzende des Lüneburg City-Managements, Heiko Meyer (parteilos),

der ehemalige Lüneburger Ratsherr und ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen, Andreas Meihsies (parteilos).

Sie alle bewerben sich um den Posten des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin. Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgte nach dem juristischen Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Moderiert wird das Wahlhearing von Jan Starkebaum und "Landeszeitung"-Chefredakteur Marc Rath. NDR.de überträgt es an dieser Stelle live - am 1. September ab 16 Uhr.

Großes Wahlkampfthema: Klimaschutz

Eines der wichtigsten Wahlkampfthemen in Lüneburg ist der Klimaschutz. In der 80.000-Einwohner-Stadt mit seiner ausgeprägten studentischen Szene engagieren sich aktuell eine Reihe verschiedener Initiativen für den Klimaschutz. "Fridays for Future" und "Extinction Rebellion" haben hier eigene Gruppen gebildet. Außerdem hat sich in Lüneburg ein breiter Bürgerprotest gegen die Pläne für den Ausbau der Grundwasserförderung durch den Coca-Cola-Konzern im Landkreis formiert. Eine weitere Initiative sammelt aktuell Unterschriften, um ein Bürgerbegehren bei der Stadt einzureichen. Das Ziel: Lüneburg soll bis 2030 klimaneutral werden. Über die Pläne der OB-Kandidatinnen und -Kandidaten zum Klimaschutz sprechen Jan Starkebaum und Marc Rath mit ihnen beim NDR Wahlhearing am 1. September.

Alle Wahlhearings im Überblick

Die Wahlhearings können Sie jeweils ab 16 Uhr im Livestream bei NDR.de verfolgen und ab 19.05 Uhr im Radio bei NDR 1 Niedersachsen. Am Tag nach den Wahlhearings senden Niedersachsen 18.00 und Hallo Niedersachsen jeweils Zusammenfassungen im NDR Fernsehen.

26. August in Göttingen - Moderation: Christina von Saß und "Göttinger Tageblatt"-Chefredakteur Frerk Schenker

30. August in Osnabrück - Moderation: Jan Starkebaum

1. September in Lüneburg - Moderation: Jan Starkebaum und "Landeszeitung"-Chefredakteur Marc Rath

3. September in Oldenburg - Moderation: Jan Starkebaum

6. September in Braunschweig - Moderation: Christina von Saß und Henning Noske von der "Braunschweiger Zeitung"

8. September in Hannover - Moderation: Christina von Saß und HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt (Achtung Ausnahme: Der Live-Stream auf NDR.de beginnt erst um 17 Uhr)

