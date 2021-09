Das NDR Wahlhearing zur Kommunalwahl in Hannover Stand: 07.09.2021 07:47 Uhr Bei den Kommunalwahlen geht es um das, was direkt vor Ihrer Haustür passiert und Sie bewegt. Deshalb sprechen wir bei den NDR Wahlhearings vor Ort mit den Menschen, die sich für Sie einsetzen wollen.

Damit Sie wissen, welche Ideen und Ziele die verschiedenen Kandidaten haben, für die Sie sich bei den Kommunalwahlen entscheiden können, organisiert NDR Niedersachsen in der Zeit bis zum 12. September regelmäßig Wahlhearings vor Ort. Zu Gast in Hannover sind Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU) sowie Frauke Patzke (Grüne). Die Auswahl der Kandidat*innen erfolgte nach dem juristischen Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Moderiert wird das Wahlhearing von Christina von Saß und dem Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", Hendrik Brandt. NDR.de überträgt es an dieser Stelle live - am 8. September ab 17 Uhr.

Neuer Regionspräsident für Hannover - oder eine Präsidentin?

Die Region Hannover steht vor einem Umbruch. Nach knapp 15 Jahren im Amt bekommt die Region politisch eine neue Spitze. Seit 2006 saß Hauke Jagau auf dem Stuhl des Regionspräsidenten, er tritt bei der Wahl am kommenden Sonntag nicht mehr an. Die besten Chancen auf seine Nachfolge habe Krach, Karasch und Patzke.

Verkehrswende und Lösungsansätze

Unter anderem wird es um das Thema Verkehr gehen und um die Frage: Wie lassen sich die Ideen der drei Kandidaten umsetzen? Denn grundsätzlich liegen sie hier gar nicht so weit auseinander. Zum Beispiel fordern sowohl SPD als auch CDU das 365-Euro-Jahres-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr. Doch wie soll das finanziert werden? Die Grünen wollen mit einer App dafür sorgen, dass Fahrten mit Bus und Bahn unkomplizierter und am Ende auch günstiger werden. Kann das funktionieren? Und machen solche Ideen am Ende für Pendler den Umstieg vom Auto auf "Öffis" attraktiv? Antworten darauf gibts im Wahlheraring.

Wahlhearing bei NDR.de, NDR 1 Niedersachsen und NDR Fernsehen

Los geht es am Mittwoch mit einer Einführungsrunde. Danach werden die Fragen gestellt, auf die die drei Kandidaten antworten. Das Ganze findet im Kleinen Sendesaal im NDR Landesfunkhaus in Hannover statt. Nach dem Livestream gibt es ab 19.05 Uhr eine Zusammenfassung bei NDR 1 Niedersachsen zu hören. Die Höhepunkte des Wahlhearings sind abends auch bei "Niedersachsen 18 Uhr" und "Hallo Niedersachsen" um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

