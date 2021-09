Stand: 27.09.2021 09:22 Uhr Claudia Kalisch ist neue Oberbürgermeisterin von Lüneburg

Die Grünen-Politikerin Claudia Kalisch setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag mit 55,5 Prozent der Stimmen gegen den parteilosen Kandidaten Heiko Meyer durch, der 44,5 Prozent erhielt. Damit ist Lüneburg neben Hannover die zweite große Stadt in Niedersachsen mit einem grün geführten Rathaus. Claudia Johanna Kalisch (Grüne) war bisher Samtgemeindebürgermeisterin von Reppstedt. Ulrich Mädge, ab 1991 Oberbürgermeister der Stadt mit 70.000 Einwohnern, trat aus Altersgründen nicht mehr bei der Wahl an.

VIDEO: Lüneburg: SPD verliert Rathaus nach mehr als 30 Jahren (3 Min)

