Bürgermeisterin in Meinersen: CDU-Kandidatin siegt knapp

Stand: 26.09.2021 22:02 Uhr

Knappes Ergebnis bei der Kommunalwahl 2021 in Meinersen: Karin Single (CDU) setzte sich in der Stichwahl am 26. September mit hauchdünnem Vorsprung gegen Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) durch.