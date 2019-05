Stand: 26.05.2019 18:26 Uhr

Kommunalwahlen in Niedersachsen: Jetzt wird gezählt

Seit 18 Uhr haben die Wahllokale in Niedersachsen geschlossen und die Wahlhelfer in 87 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden zählen die Stimmen für die parallel zur Europawahl angesetzten Kommunalwahlen aus. Im Laufe des Abends werden die ersten neuen Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister feststehen. Gewählt wurde unter anderem in den Landkreisen Aurich, Osnabrück, Friesland, Holzminden, Nienburg, Lüneburg, Uelzen, Diepholz, Emsland, Verden und der Grafschaft Bentheim. Eine Übersicht aller Wahlergebnisse finden sie später hier.

In vielen Fällen Stichwahl nötig

Zwischen Norderney und Bad Harzburg sind insgesamt 219 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Wahlen angetreten. Weil zum Wahlsieg die absolute Mehrheit der Stimmen nötig ist, wird voraussichtlich in den meisten Fällen eine Stichwahl erforderlich, die am 16. Juni stattfinden wird. Nur in Wilhelmshaven fand diese bereits heute statt. Der neue Oberbürgermeister dürfte also bald feststehen.

Erste inklusive Wahlen

Obwohl so manche Wahl sicher keine Überraschung birgt, ein Novum gibt es überall: Die heutigen Kommunalwahlen waren die ersten inklusiven in Niedersachsen. Erstmals durften auch Menschen ihre Stimme abgeben, die wegen einer Behinderung in Vollbetreuung sind.

