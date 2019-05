Stand: 27.05.2019 10:51 Uhr

Kommunalwahlen: Fünf Landräte im Amt bestätigt

In 87 Kommunen haben die Bürger am Sonntag über neue Bürgermeister und Landräte abgestimmt. Nach Auszählung aller Stimmen zeigt sich, dass sich in fünf Landkreisen die Amtsinhaber durchsetzen konnten. Woanders muss hingegen ein zweites Mal gewählt werden. In der Grafschaft Bentheim, in Osnabrück und Lüneburg etwa konnte keiner der Landratskandidaten eine Mehrheit auf sich vereinen. Dort fällt die Entscheidung voraussichtlich am 16. Juni. Die Landratswahlen in Friesland, Verden und Diepholz fielen hingegen eindeutig aus.

Klare Siege für Amtsinhaber in Diepholz, Friesland und Verden

Den eindeutigsten Sieg bei den Landratswahlen verzeichnete Cord Bockhop (CDU) in Diepholz mit 89,85 Prozent. Der amtierende Landrat hatte einen Gegenkandidaten von der AfD. Dicht darauf folgt in Nienburg Detlev Kohlmeier, der ohne Gegenkandidat war und auf 81,63 Prozent kam. Bei den Wahlen in den Landkreisen Friesland und Verden wurden die SPD-Landräte Sven Ambrosy mit 78,85 Prozent und Peter Bohlmann mit 72,58 Prozent in ihren Ämtern bestätigt.

Neue Landräte in Aurich und Uelzen

Bei der Landratswahl in Aurich schenkten die Wähler Einzelbewerber Olaf Meinen mit 53,48 Prozent ihrer Stimmen das Vertrauen. Er hatte zwei Herausforderer. Im Landkreis Uelzen ließ Heiko Blume (CDU) Herausforderer Léonard Hyfing (FDP) mit einem Ergebnis von 69 Prozent klar hinter sich. Im Landkreis Cuxhaven gewinnt der parteilose Kai-Uwe Bielefeld mit 63,53 Prozent der Stimmen vor dem CDU-Kandidaten Frank Berghorn mit 36,47 Prozent.

Parteiloser für Holzminden, Christdemokrat für das Emsland

In Holzminden setzte sich Michael Schünemann (parteilos) bei der Wahl zum Landrat mit 59,47 Prozent der Stimmen gegen seine Herausforderin Margrit Behrens-Globisch (parteilos) durch. Schünemann wurde von der CDU unterstützt. Im Landkreis Emsland hat sich CDU-Kandidat Marc André Burgdorf mit 59,44 Prozent unter den drei Landratskandidaten durchgesetzt.

Neue OB in Wilhelmshaven und Cuxhaven

In Wilhelmshaven hat sich bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister Einzelbewerber Carsten Feist (53,59 Prozent) gegen Niels Weller von der SPD durchgesetzt. In Cuxhaven wird Sozialdemokrat Uwe Santjer (51,24 Prozent) künftig die Geschicke der Stadt lenken. Er ließ die Einzelbewerber Harald Zahrte (40,01 Prozent) und Hans-Jürgen Wendt (8,75 Prozent) klar hinter sich.

Stichwahlen in Bentheim, Osnabrück und Lüneburg

Zur Stichwahl am 16. Juni müssen die Bürger im Landkreis Grafschaft Bentheim. Dort brachte es keiner der drei Landratskandidaten auf eine Mehrheit. Uwe Fietzek (CDU) vereinte 40,01 Prozent der Stimmen auf sich, Volker Pannen (SPD) 38,30 Prozent. Henni Krabbe brachte es als Einzelkandidatin auf 21,69 Prozent. Auch im Landkreis Osnabrück wird erneut gewählt: CDU-Kandidat Michael Lübbersmann (43,39 Prozent) tritt dann gegen Anna Kebschull von den Grünen (30,16 Prozent) an. Dasselbe gilt für den Landkreis Lüneburg: Dort liegt CDU-Kandidat Jens Böther mit 35,62 Prozent weit unter der geforderten Mehrheit. Er tritt gegen den Zweitplatzierten, SPD-Herausforderer Norbert Meyer (28,32 Prozent), an.

