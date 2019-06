Stand: 16.06.2019 15:24 Uhr

550.000 Niedersachsen zur Stichwahl aufgerufen

Mehr als 550.000 Niedersachsen sind heute in 23 Kommunen dazu aufgerufen, in einer Stichwahl 20 Bürgermeister und drei Landräte in den Landkreisen Lüneburg, Osnabrück und in der Grafschaft Bentheim zu bestimmen. Dabei treten die jeweils beiden Bestplatzierten des ersten Wahlgangs vom 26. Mai an. Bei den Direktwahlen, die parallel zur Europawahl stattgefunden haben, hatten die Landrats- und Bürgermeister-Kandidaten im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit erhalten. Auch 16- und 17-Jährige können bei diesen Wahlen ihre Stimme abgeben. Die Ergebnisse der Stichwahlen fassen wir am Wahlsonntag ab 18 Uhr auf unserer Überblicksseite bei NDR.de und in der Niedersachsen App zusammen.

In Aurich gibt es nur einen Kandidaten

In den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Lüneburg und Osnabrück müssen noch die Landräte gewählt werden. Aurich sucht noch einen Oberbürgermeister - das Besondere hier: Der parteilose Bürgermeister-Kandidat Hardwig Kuiper verzichtet auf die Teilnahme. Kuiper hatte im ersten Wahlgang nur rund 28 Prozent der Stimmen erhalten. Sein Konkurrent - der parteilose Horst Feddermann - bekam 47 Prozent. Kuiper sagte nach der Wahl, dass die Auricher Feddermann als Bürgermeister wollten, das Ergebnis sei für ihn eindeutig genug. Stattfinden muss die Wahl dennoch. Darüber hinaus müssen fünf Samtgemeindebürgermeister und 14 Bürgermeister gewählt werden. In welchen Kommunen es eine Stichwahl gibt, sehen Sie in der folgenden alphabetisch sortierten Liste mit den Wahlergebnissen des ersten Wahlgangs:

A

Aurich (Stadt)

B

Bevensen-Ebstorf (Samtgemeinde)

Bevern (Samtgemeinde)

Burgdorf

D

Delligsen

G

Gellersen (Samtgemeinde)

Grafschaft Bentheim (Landkreis)

H

Hambühren

L

Lehrte

Lüneburg (Landkreis)

M

Molbergen

N

Neustadt a. Rbg.

O

Osnabrück (Landkreis)

Oyten

R

Rastede

Rosche (Samtgemeinde)

S

Sittensen (Samtgemeinde)

Stade (Stadt)

Stuhr

V

Verden (Stadt)

W

Westerstede

Wietzendorf

Wittingen

