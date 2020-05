Stand: 06.05.2020 17:17 Uhr - N-JOY

Hurricane: Fast alle Acts treten 2021 auf

Das Hurricane Festival fällt in diesem Jahr aus. Zahlreiche Acts, die eigentlich für dieses Jahr angekündigt waren, werden aber 2021 auftreten: Veranstalter FKP Scorpio gab bekannt, dass die Headliner Seeed, Deichkind, Kings Of Leon, The Killers, Rise Against und DJ Martin Garrix nach Scheeßel kommen werden. Von den Headlinern haben nur Twenty One Pilots ihren Auftritt für das kommende Jahr noch nicht bestätigt. Vom 18. bis 20. Juni 2021 erwarten die Veranstalter rund 70.000 Fans auf der Rennbahn Eichenring in Scheeßel.

Freitag, 18. Juni 2021: Seeed, Martin Garrix und The Killers

Drei Headliner sind gleich am Freitag dran. Die Berliner Band Seeed gibt es seit 1998. Mit Songs wie "Dickes B" und "Ding" wurden sie im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt. Ihre Musik ist eine Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Ska. Im Sommer 2015 ist die Band zuletzt gemeinsam aufgetreten, viele Mitglieder haben sich eigenen künstlerischen Projekten gewidmet. Seit dem Tod von Sänger Demba Nabé im Mai 2018 besteht Seeed noch aus zehn Mitgliedern. Für Herbst 2019 ist eine neue, bereits ausverkaufte Tour angekündigt. Mit vier Veröffentlichungen aus ihrem neuesten Album "Bam Bam" landeten Seeed bereits in den deutschen Charts.

Martin Garrix ist ein internationaler Star-DJ, der schon mehrfach in den deutschen Charts landete. Sein Durchbruch gelang ihm 2014 mit "Animals". Mittlerweile hat er mit Hochkarätern wie David Guetta, Tiësto, Dua Lipa und Macklemore zusammengearbeitet. Er trat beim Abschluss der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang auf. Martin Garrix gewann bereits viele Preise, unter anderem mehrfach den MTV Europe Music Award.

The Killers aus Las Vegas gibt es seit Anfang der 2000er. Mittlerweile hat sich die Band um Sänger Brandon Flowers zum richtig großen Act im Musikgeschäft entwickelt. Ihr erster Hit "Mr. Brightside" wird heute noch auf Partys laut mitgesungen, "Human" aus dem Jahr 2008 ist in Deutschland ihr erfolgreichster Song. Mit fünf Studioalben, die alle in Großbritannien auf Platz eins der Charts landeten, sind The Killers genau die richtigen fürs Hurricane.

Bestätigte Acts:



Seeed

Martin Garrix

The Killers

SDP

Dermot Kennedy

Giant Rooks

LP

While She Sleeps

Millencolin

Fontaines D.C.

Fil Bo Riva

The Dead South

Neck Deep

Mayday Parade

Kelvyn Colt

Miya Folick

Sonnabend, 19. Juni 2021: Deichkind und Twenty One Pilots

Ironische Texte und tanzbare Beats: Wo immer sie hinkommen, Deichkind machen Party. Die Hamburger Hip-Hopper und Elektromusiker sind schon seit der Jahrtausendwende erfolgreich. Von "Bon Voyage" über "Leider geil" bis hin zu "Denken Sie groß": Deichkind liefern Ohrwürmer und eine spektakuläre Bühnenshow. Auch ohne ihr langjähriges Mitglied Ferris MC werden Deichkind beim Hurricane 2020 mit den Zuschauern wieder einen wilden Kindergeburtstag feiern.

Bestätigte Acts:



Deichkind

The 1975

Von Wegen Lisbeth

Mando Diao

Kummer

Jimmy Eat World

Foals

Juju

Tones and I

Antilopen Gang

Bad Religion

Nothing But Thieves

Turbostaat

Wolf Alice

Half Moon Run

Aurora

Kollektiv Turmstrasse

Georgia

JC Stewart

Schrottgrenze

Flash Forward

Helgen

Sonntag, 20. Juni 2021: Kings Of Leon und Rise Against

Drei Brüder und ihr Cousin hatten einen Traum: Musik machen. So wurde aus Caleb, Jared, Nathan und Matthew Followill Kings Of Leon - und eine große Nummer in der Alternative-Rock-Szene. Mit Kirchenmusik haben sie im Kindesalter angefangen, mittlerweile klingen sie aber eine Spur härter. Alle sieben Alben der Band landeten in den deutschen, den UK- und den US-Charts. Am erfolgreichsten wurden ihre Singles "Sex On Fire" und "Use Somebody" aus dem Jahr 2008. Das dazugehörige Album "Only By The Night" hielt sich vier Jahre in den britischen Charts.

Am letzten Festival-Tag 2021 wird es mit Rise Against dann noch eine Spur härter. Die Band aus Chicago spielt Hardcore und Punk-Rock - häufig kombiniert mit einer politischen Botschaft. Sie engagieren sich für den Tierschutz, schreiben Texte und unterstützen Aktionen gegen Rassismus. Außerdem verarbeiten sie aktuelle gesellschaftliche Ereignisse in ihren Songs - vergessen dabei aber nie ihren unverwechselbaren Sound.

Bestätigte Acts:



Kings Of Leon

Rise Against

Bring Me The Horizon

The Hives

Thees Uhlmann & Band

Sum 41

Swiss & Die Andern

Ferdinand Is Left Boy

BHZ

Modeselektor Live

Catfish And The Bottlemen

Frittenbude

Blues Pills

Skindred

Mine

Lari Luke

Hot Milk

Blond

Das Hurricane ist eines der größten Rock-Festivals in Deutschland. Seit 1997 feiern Zehntausende Festivalbesucher in Scheeßel die Auftritte von nationalen und internationalen Top-Acts. Weitere Acts für das Hurricane Festival 2021 werden noch folgen.

