Hurricane 2020 virtuell: Die Auftritte als Videos

Das Hurricane-Festival konnte 2020 wegen Corona nicht wie gewohnt in Scheeßel stattfinden. Doch das Hurricane virtuell hat aus der Not eine Tugend gemacht und ließ trotz allem Festivalstimmung aufkommen. Viele Highlight-Konzerte der vergangenen beiden Jahre wurden gestreamt. Zum Nachgucken gibt es hier die Auftritte der Bands, die 2020 am Original-Schauplatz in Scheeßel gespielt haben.

VIDEO: Kultur trotz Corona - Dein Festival | Hurricane (58 Min)

Die Liveauftritte vom Hurricane virtuell 2020

An einem Tag trafen sich einige Künstler am Hurricane-Veranstaltungsort in Scheeßel für ganz besondere Performances.



