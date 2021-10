Stand: 11.10.2021 10:20 Uhr 4,3 Promille: Betrunkener Autofahrer rammt Marktstand

Mit mehr als 4,3 Promille Atemalkohol hat sich ein 56-jähriger in Celle hinters Steuer gesetzt - und prompt einen Unfall verursacht. Am Sonnabend prallte er bei einem Wendeversuch auf einer Straße mit einem dort aufgebauten Marktstand zusammen. Polizisten stellten kurz darauf fest, dass der Mann kaum noch stehen konnte. Da der 56-jährige als Gefahr für sich und andere Menschen eingestuft wurde, brachten ihn Rettungskräfte schließlich in ein Krankenhaus. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren.

