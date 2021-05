Stand: 22.05.2021 10:08 Uhr Feuerwehr Celle befreit Jugendliche aus Einkaufswagen

In Celle mussten Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Eine Jugendliche steckte auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters fest - im Kindersitz eines Einkaufswagens. Nach einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte die Heranwachsende unter Zuhilfenahme von Bolzenschneider und Multifunktions-Werkzeug befreien. Unter welchen Umständen die Jugendliche in die missliche Lage geraten war, teilte die Feuerwehr nicht mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hellwach | 22.05.2021 | 06:00 Uhr