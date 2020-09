Stand: 08.09.2020 12:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hameln: Schau zur Polizei in Weimar zu sehen

In Hameln ist derzeit eine Ausstellung über die Polizei in der Weimarer Republik im Kunstkreis zu sehen. Die Schau befasst sich mit der Geschichte der Polizei zwischen den beiden Weltkriegen. In den 1920er Jahren habe die Polizei nicht mehr militärisch sein, sondern eine zivile Behörde werden sollen, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Göttingen. Die Ordnungshüter sollten nicht mehr die Macht des Kaisers wahren und durchsetzen, sondern für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger sorgen und das Bild vom Freund und Helfer verkörpern. Am Ende sei die Polizei jedoch von den Nationalsozialisten instrumentalisiert worden. Die Ausstellung läuft bis zum 4. Oktober in Hameln.

