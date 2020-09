Stand: 03.09.2020 11:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Lkw-Fahrer mit 3,53 Promille gestoppt

Die Polizei Hannover hat auf der A2 einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben einer Sprecherin war der Sattelzug in Höhe Hannover-Bothfeld einem Streifenwagen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Auf dem nächsten Parkplatz wurde der 55 Jahre alte Fahrer gestoppt. Trotz getragener Maske sei sofort ein deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar gewesen, so die Sprecherin. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,53 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

