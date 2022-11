Stand: 05.11.2022 15:44 Uhr Dollbergen: Unbekannte legen Metallplatte auf Gleise

Unbekannte haben bei Dollbergen in der Gemeinde Uetze (Region Hannover) eine Metallplatte auf die Gleise gelegt und damit den Bahnverkehr gestört. Laut Bundespolizei bemerkte ein Zugführer die Platte am Samstagmorgen und brachte das Fahrzeug noch rechtzeitig zum Halten. Die Beamten sperrte die Strecke, um die Platte zu entfernen. Die Metallplatte sei aus Aluminium und bereits verformt, teilte die Bundespolizei mit. Nach zwei Stunden konnten die Gleise wieder befahren werden. Die Polizei in der Region Hannover bittet um Hinweise von Zeugen.

