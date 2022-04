Stand: 26.04.2022 07:16 Uhr Celle: Gartenbaumarkt steht in Flammen

In einem Gartenbaumarkt in Celle ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern nach Angaben der Feuerwehr an, der Brand sei aber unter Kontrolle hieß es. Wegen der Rauchentwicklung werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die B191 ist zwischenAltenhagen und Celle gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.04.2022 | 07:30 Uhr