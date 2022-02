Stand: 25.02.2022 11:20 Uhr Zwei Diebe prügeln sich um gestohlene Ware

Zwei befreundete mutmaßliche Diebe haben sich am Hauptbahnhof Hannover geprügelt. Nach Angaben der Bundespolizei waren die beiden 37 und 24 Jahre alten Männer am Abend aneinander geraten - offenbar wegen ihrer Jacken. Schlussendlich offenbarten die beiden Streithähne den Beamten, dass sie die Markenjacken vorher zusammen aus einem Geschäft in der Innenstadt gestohlen hatten. Die Polizei ermittelt nun.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2022 | 07:30 Uhr