"Dicke Pulli Tag": Klimaschutz-Aktion an Hochschule Hannover

Heizkörper aus - Pulli an: Zum "Dicke Pulli Tag" in Hannover haben am Sonntag Modedesign-Studierende der Hochschule Hannover ihre Kreationen präsentiert. Mit der Aktion wollen sie auf den Klimawandel aufmerksam machen. Die Idee: einfach mal weniger heizen und dafür einen dicken Pulli anziehen. Außerdem kritisieren die Studierenden damit massenhaften und unbedachten Konsum. Kleider seien hässlich, wenn sie unter menschenverachtenden Arbeitsverhältnissen entstehen, wenn die Umwelt leidet oder Ressourcen verschwendet würden, heißt es von der Leiterin des Projekts. Besucher waren eingeladen, ihren Lieblingspulli zu tragen und aussortierte Pullis mitzubringen, um sie zu tauschen.

