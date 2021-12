Stand: 30.12.2021 07:25 Uhr Sechs Menschen bei Unfall auf A2 verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 bei Hannover sind am Mittwochabend sechs Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr waren vier Autos kurz vor dem Autobahndreieck Hannover-West aus unbekannter Ursache zusammengestoßen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit fast 40 Menschen im Einsatz. Schon in der Nacht zu Mittwoch hatte es bei Bad Nenndorf zwei schwere Unfälle mit einem Toten gegeben. Daraufhin war die A2 nach Dortmund bis in den Nachmittag gesperrt.

