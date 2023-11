Stand: 08.11.2023 21:52 Uhr #rettedeintheater: 220 Demonstranten vor dem Landtag Hannover

Vor dem Landtag in Hannover haben am Mittwoch rund 220 Theaterschaffende demonstriert. Ihr Ziel: auf die Existenzängste vieler öffentlich getragener Theater in Niedersachsen aufmerksam machen. Das Aktionsbündnis #rettedeintheater sowie mehrere Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen. Sie fordern eine stärkere finanzielle Unterstützung vom Land. Durch die aktuelle Kombination aus gestiegenen Löhnen, höheren Material- und Energiekosten hätten viele Häuser Geldsorgen, hieß es. Tariferhöhungen hätten das Land und einige Kommunen in den letzten Jahren ausgesetzt, sagte Gotthard Hausschild, Organisator der Demonstration aus Hildesheim. 2,9 Millionen Euro haben die Theater den Angaben zufolge aus dem Ausgleichsfond für die Folgen des Ukraine-Krieges erhalten. Laut dem Organisator brauche es dauerhaft aber fast 3,7 Millionen Euro.

