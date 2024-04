Stand: 06.04.2024 08:29 Uhr Zwölfjähriges Mädchen aus Hannover wieder da

Das zwölfjährige Mädchen aus Hannover-Kleefeld, dass am Freitag als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Das teilte die Polizei mit. Demnach ist das Kind am Samstagmorgen in München wohlbehalten aufgefunden worden. Es gehe dem Mädchen den Umständen entsprechend, so die Polizei. Die genauen Hintergründe seines Verschwindens seien zunächst noch unklar. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithelfe bei der Suche nach der Zwölfjährigen.

