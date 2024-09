Stand: 18.09.2024 10:22 Uhr Zwölfjähriger am Steuer von Pkw erwischt - Vater sitzt daneben

Ein Junge ist von der Polizei beim Autofahren erwischt worden. Der Zwölfjährige war den Polizeiangaben zufolge am Samstag in Hildesheim auf dem Parkplatz eines ehemaligen Supermarktes unterwegs. Der Vater saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, habe die Situation erkannt. Er verständigte demnach seine Kollegen. Diese hätten Kind und Vater kontrolliert - und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

