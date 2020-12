Stand: 17.12.2020 12:04 Uhr Zwölf Verletzte bei Wohnhaus-Brand in Hildesheim

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hildesheim haben zwölf Personen Verletzungen erlitten, eine davon schwere. Wie die Polizei meldete, brach das Feuer am Mittwoch gegen 14:45 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache im Keller des Wohnhauses aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden alle im Haus befindlichen Personen durch die Feuerwehr evakuiert. Dabei kam zum Teil eine Drehleiter zum Einsatz. Vier der verletzten Bewohner, darunter ein schwer verletzter Mann, wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Betroffenen kamen zum Teil bei Bekannten unter. Für die übrigen Bewohner hat die Stadt Notunterkünfte organisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.12.2020 | 13:30 Uhr