Stand: 04.10.2020 08:48 Uhr Zwischenlager Leese: 200-Liter-Fass mit Atommüll beschädigt

Im Atommüll-Zwischenlager in Leese (Landkreis Nienburg) ist ein 200-Liter-Fass mit schwach radioaktiven Abfällen abgestürzt und beschädigt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zum Schutz sei es in ein Überfass gestellt worden. Radioaktive Stoffe seien nicht freigesetzt worden, teilte das niedersächsische Umweltministerium am Sonnabend mit. Der Absturz sei bei vorbereitenden Maßnahmen für die zweite Auslagerungskampagne erfolgt, hieß es. Bis geklärt sei, warum der Behälter abgestürzt ist, würden keine weiteren Fässer von dem Stapel heruntergehoben. Aus dem Lager Leese sollen knapp 1.500 Fässer geholt und für das zukünftige Endlager Konrad vorbereitet werden. Vor wenigen Tagen waren die ersten 26 Fässer abtransportiert worden.

