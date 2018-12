Stand: 30.12.2018 10:26 Uhr

Zwischenfall am Flughafen Hannover: Motiv unklar

Am Sonnabendnachmittag geht plötzlich nichts mehr am Flughafen Hannover in Langenhagen. Ein Mann bricht ein Tor auf, fährt mit dem Auto aufs Vorfeld und einem gerade gelandeten Flieger hinterher. Sicherheitskräfte überwältigen ihn in seinem Wagen. Der Flugverkehr wird eingestellt, die Abfertigung aller Maschinen unterbrochen und die Sicherheitsbereiche werden geräumt, Teile eines Terminals gesperrt. Passagiere harren am Flughafen aus, erfahren nur allmählich und Stück für Stück, was eigentlich los ist und warten, dass es weitergeht. Erst mehr als vier Stunden später läuft der Flugverkehr wieder an. Das Auto wird schließlich abtransportiert - das Motiv des Mannes ist auch heute noch unklar.

Sicherheitsalarm: Flugbetrieb in Hannover eingestellt Hallo Niedersachsen - 29.12.2018 19:30 Uhr Nachdem ein Mann mit einem Auto am Flughafen Hannover eine Absprerrung überwunden hat, wurden der Flugverkehr eingestellt und die Sicherheitsbereiche geräumt. Reporterin Sophie Mühlmann berichtet.







"Hat es in der Geschichte des Flughafens noch nicht gegeben"

Betroffen waren mehr als 20 Flüge, wie der Flughafen am Abend mitteilte. "So einen Vorfall hat es in der gesamten Geschichte des Flughafens noch nicht gegeben", sagte Geschäftsführer Raoul Hille. Flugzeuge, die in der Luft waren, wurden in andere Städte umgeleitet. Eine aus München kommende Maschine etwa landete in Bremen, in Hamburg kamen Flugzeuge aus Palma, Teneriffa und Istanbul an, die in Hannover hätten landen sollen. Mittlerweile läuft der Flugbetrieb wieder normal.

Mann leistete Widerstand

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei und der Polizeidirektion Hannover war der Mann gegen 15.30 Uhr von der Flughafenstraße gegenüber der Evershorster Straße in Richtung des Flughafens abgebogen und durch das zuvor geschlossene Tor mit seinem Wagen auf das Vorfeld des Flughafengeländes gelangt. Eine Streife der Bundespolizei verfolgte den jungen Mann bis zu einem auf dem Vorfeld stehenden, mit 172 Fluggästen besetzten Airbus 320 einer griechischen Airline, der direkt zuvor gelandet war. Dort stellten ihn Beamte der Bundespolizei.

Drogen-Schnelltest: Kokain und Amphetamine

Der Fahrer des Wagens habe Widerstand geleistet, er befinde sich jetzt in Gewahrsam. Ein Drogen-Schnelltest sei positiv auf Amphetamine und Kokain gewesen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht. Verletzt wurde niemand.

Fahrer stammt offenbar aus Polen

Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Es werde geprüft, ob der Mann heute einem Haftrichter vorgeführt werden soll, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Fahrer handele es sich offenbar um einen 21-Jährigen, der aus Polen stammt. Diese Angaben habe der Mann selbst gemacht - Papiere habe er allerdings nicht bei sich. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauerten an. Das Fahrzeug habe ein polnisches Kennzeichen. Fachleute durchsuchten das Auto auf Sprengstoffe, fanden jedoch nichts. Kurz nach 20 Uhr konnte der Flugbetrieb wieder anlaufen.

Folgen für Sicherheitskonzept?

Noch ist unklar, ob der Vorfall Konsequenzen für das Sicherheitskonzept des Flughafens hat. Es sei noch zu früh zu sagen, ob dieses überarbeitet werden müsse, sagte Flughafensprecher Sönke Jacobsen am Abend. Erst im Sommer hatte die Bundespolizei gemeinsam mit anderen Behörden und Partnern den Sicherheitsplan unterzeichnet. Dieser solle fortlaufend optimiert werden, hieß es. Aus Sicht der Bundespolizei hat das Konzept gestern funktioniert, der Autofahrer sei schnell gestoppt worden. Im Bereich des Vorfelds seien stets Bundespolizisten im Einsatz, erklärte Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizei: "Es wurde sofort die Verfolgung aufgenommen." Dass eine Person auf das Vorfeld gelange, sei niemals vollständig auszuschließen, hieß es.

Sicherheitsvorkehrungen vor Weihnachten verschärft

Kurz vor Weihnachten hatte die Bundespolizei mitgeteilt, dass nach Ausspäh-Versuchen am Stuttgarter Flughafen und möglichen Anschlagsplänen auch an den Airports in Hannover und Bremen die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt würden. Die Beamten seien sensibilisiert worden und treten vor Ort stärker auf, hieß es.

Der Flughafen Hannover-Langenhagen bietet innerdeutsche und internationale Flugverbindungen an. Die in Hannover beheimatete Fluggesellschaft TUIfly fliegt von dort zahlreiche Ziele an.

