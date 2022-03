Stand: 04.03.2022 11:08 Uhr Zweijähriger bei Unfall in Hildesheim verletzt

Ein zweijähriger Junge ist am Donnerstag bei einem Unfall in Hildesheim verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er offenbar gegen einen fahrenden Lkw gelaufen. Der Junge kam mit Kratzern und Schürfwunden davon. Vorsorglich wurde er aber in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw fuhr weiter - möglicherweise hatte der Fahrer den Unfall nicht bemerkt. Die Beamten bitten Zeugen und den Fahrer, sich zu melden.

