Stand: 15.02.2023 12:00 Uhr Zweijährige aus Fenster geworfen? Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem Fenstersturz einer Zweijährigen in Stadthagen im Landkreis Schaumburg ermittelt die Staatsanwaltschaft Bückeburg wegen versuchten Totschlages gegen die Mutter. Laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen Anfangsverdacht. Demnach könnte die 35-Jährige ihr Kind aus dem Fenster geworfen haben. Bis Beweise vorliegen, gelte die Frau als unschuldig. Bisher hatte die Staatsanwaltschaft bereits wegen Körperverletzung durch Unterlassen ermittelt. Das Kleinkind war vor einer Woche aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Es verletzte sich dabei nur am Arm.

