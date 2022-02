Zwei tote Kinder: Hinweise erhärten Verdacht auf Autorennen Stand: 28.02.2022 12:45 Uhr Nach einem schweren Unfall in Barsinghausen nahe Hannover verdichten sich bei der Polizei Hinweise auf ein Autorennen. Bei der Kollision starben zwei Kinder, vier Erwachsene wurden schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 39-Jährige am Freitag mit ihrem Wagen ein anderes Auto überholen, doch dieses beschleunigte offenbar in einer Kurve - und die Frau rammte auf der Gegenfahrbahn zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Ein wichtiger Anhaltspunkt für ein Rennen ist laut Polizei, dass beide Autos eine Zeit lang auf der Straße nebeneinander gefahren seien. Das habe auch der Fahrer des Autos ausgesagt, das die Frau ursprünglich überholen wollte. Details oder Gründe nannte der ebenfalls 39-Jährige nicht, wie ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen sagte. Die mutmaßliche Unfallverursacherin schweige bisher zu den Vorwürfen.

Polizei: Rennen auch spontan und ohne Kontrahenten möglich

Ob sich die beiden 39-Jährigen kennen und womöglich zu einem Wettstreit verabredet hatten, sei nicht klar. Das sei letztlich aber auch nicht entscheidend für die Frage, ob es sich um ein Autorennen gehandelt habe. Ein Rennen könne auch spontan während des Überholens gestartet werden, wie der Sprecher dem NDR weiter sagte. Sogar mit sich selbst könne man ein Rennen führen, wenn man sich etwa vornehme, eine Strecke in möglichst kurzer Zeit zu fahren. Gegen die Frau werde wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Auch gegen den gleichaltrigen Fahrer laufen Ermittlungen.

Autofahrerin kollidiert mit zwei Fahrzeugen

Der Wagen der Frau war am Freitagnachmittag zunächst mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen zusammengestoßen, das von der Fahrbahn abkam und auf dem angrenzenden Feld stehen blieb. Danach kollidierte der Wagen der 39-Jährigen mit dem Auto der jungen Familie. Deren Wagen überschlug sich. Alle vier Insassen wurden den Angaben zufolge eingeklemmt. Der Zweijährige starb noch am Unfallort. Der Sechsjährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Die Eltern, eine 29-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann, wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des anderen Fahrzeugs sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens, der sich womöglich mit der Frau ein Rennen lieferte, blieb unverletzt.

Polizei hofft auf weitere Hinweise

Mehrere Rettungswagen und -hubschrauber waren den Angaben zufolge im Einsatz. Zudem wurden mehrere Notfallseelsorger der Feuerwehr und der Polizei eingesetzt. Die Unfallstelle war bis Sonnabendmorgen gesperrt. Der materielle Schaden wird auf mehr als 90.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht weiter Zeugen: Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Telefon (0511) 109 18 88 entgegen.

