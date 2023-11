Stand: 14.11.2023 11:25 Uhr Zwei mutmaßliche Trickbetrügerinnen in Hannover geschnappt

Die Polizei Hannover hat zwei mutmaßliche Trickbetrügerinnen festgenommen. In einem Mode-Geschäft in der Innenstadt hätten die Frauen im Alter von 30 und 31 Jahren versucht, eine Verkäuferin zu betrügen. Mit einem Geldwechseltrick versuchten sie laut Polizei beim Bezahlen eine dreistellige Summe Bargeld zu ergaunern. Bei dieser Form des Betrugs werden die Opfer durch geschicktes Hantieren mit den Scheinen verwirrt, so eine Polizeisprecherin. Der Ladendetektiv und aufmerksame Mitarbeiterinnen durchschauten jedoch die Masche und alarmierten die Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen die beiden Frauen wegen des versuchten gewerbsmäßigen Betrugs.

