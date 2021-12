Stand: 26.12.2021 15:02 Uhr Zwei maskierte Räuber überfallen jungen Mann in Uetze

In Uetze (Region Hannover) haben zwei mit Sturmhauben maskierte Räuber einen 21-Jährigen überfallen. Laut Polizei schlugen und bedrohten sie den jungen Mann mit einem Messer. Dann nahmen sie ihm das Portemonnaie mit Bargeld ab. Als das Opfer um Hilfe rief, flüchteten die Täter. Der 21-Jährige erlitt Prellungen an Kopf und Rücken und musste medizinisch versorgt werden. Der Überfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Abend des ersten Weihnachtstags.

