Zwei Verletzte durch Stiche - Stürmten fünf Unbekannte eine WG? Stand: 12.07.2023 16:40 Uhr Die Polizei in Hildesheim ermittelt in einem Fall, in dem zwei Männer durch Stiche verletzt wurden. Motiv und Hergang der mutmaßlichen Attacke geben den Ermittlern Rätsel auf.

Einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge waren Beamte am Dienstagabend zu einer Wohnung in der Bernwardstraße gerufen worden. Dort trafen sie auf einen verletzten 38 Jahre alten Mann und dessen ebenfalls verletzten 22 Jahre alten Mitbewohner. Die Männer gaben offenbar an, dass fünf mit Messern bewaffnete unbekannte Personen gegen 20 Uhr geklingelt und nach dem Öffnen der Tür die Wohnung gestürmt hätten. Nach dem Angriff seien die Unbekannten geflüchtet.

22-Jähriger erlitt mehrere Stiche in den Oberkörper

Laut Mitteilung kamen beide Männer ins Krankenhaus. Der 38-Jährige habe demnach eine Stichverletzung in der Schulter davongetragen, die Ärzte ambulant behandelt haben. Der 22-Jährige haben durch mehrere Stiche im Oberkörper schwere Verletzungen erlitten und sei stationär aufgenommen.

Staatsanwaltschaft: Stehen am Anfang der Ermittlungen

Sowohl das Motiv als auch der genaue Hergang in der Wohnung geben Staatsanwaltschaft und Polizei nach eigenen Angaben noch Rätsel auf. Bei der Frage, ob es Zweifel an dem beschriebenen Hergang gebe, hielt sich ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bedeckt. Die Polizei sei in der Wohnung auf die beiden verletzten Männer getroffen. "Mit den Angaben müssen wir erstmal umgehen", sagte der Sprecher dem NDR in Niedersachsen. "Wir stehen noch am Anfang und ermitteln in alle Richtungen." Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05121) 93 91 15 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

