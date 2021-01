Stand: 31.01.2021 17:16 Uhr Zwei Verletzte bei Messerattacke in Hannover

Bei einer Messerattacke in Hannover sind am Sonntagmittag zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Laut Polizei war ein 30-Jähriger gemeinsam mit seiner Partnerin gerade dabei, im Stadtteil List sein Auto von Eis zu befreien, als sich ihm von hinten ein Mann näherte und ihm unvermittelt ein Messer in den Rücken stach. Der 30-Jährige und seine Freundin flüchteten in einen Hinterhof, der Angreifer attackierte einen weiteren Mann und verletzte ihn schwer. Schließlich flüchtete der Angreifer, wurde aber wenig später von der Polizei festgenommen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die beiden verletzten Männer kamen ins Krankenhaus, bei dem 30-Jährigen habe zunächst Lebensgefahr bestanden, so die Polizei. Seine Partnerin blieb unverletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Der 40-Jährige soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, so ein Sprecher. Sowohl ein Atemalkohol- als auch ein Drogentest seien negativ ausgefalllen.

