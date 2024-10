Stand: 04.10.2024 08:06 Uhr Zwei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus bei Celle

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Klein Hehlen (Landkreis Celle) sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten die beiden Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Es sei zudem ein geschätzter Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden, so die Polizei. Das Feuer war in einer Wohnung im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen nach Angaben eines Sprechers Flammen schlugen aus mehreren Fenstern der Wohnung. Die Dachgeschosswohnung wurde laut Polizei vollständig zerstört. Das Haus mit insgesamt sechs Wohnungen sei vorerst nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

