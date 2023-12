Stand: 21.12.2023 15:32 Uhr Zwei Unbekannte greifen 14-Jährigen auf Schulweg an

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch einen 14-Jährigen auf dem Schulweg in Seelze (Region Hannover) angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die maskierten Angreifer dem Schüler der IGS Seelze Pfefferspray entgegengesprüht und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der 14-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Unbekannten. Die mutmaßlichen Täter waren den Angaben zufolge vermutlich männlich und trugen schwarze Kleidung und Masken. Die Ermittler bitten, Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer (05137) 82 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min